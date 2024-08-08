Без світла на Донеччині залишаються 135 населених пунктів

На Донеччині станом на ранок 8 серпня без електропостачання залишаються 135 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі.



«На ранок залишаються без напруги 135 населених пунктів, що загалом становить 79,8 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.



У Міненерго уточнили, що внаслідок російських обстрілів за 7 серпня знеструмлено 1,4 тис. абонентів у 3 населених пунктах. Енергетики дали світло 8,9 тис. абонентам у 8 населених пунктах.



Раніше ми писали, що через російські обстріли 3 серпня знеструмлено понад 5 тисяч споживачів у Донецькій, Сумській та Херсонській областях.