Экс-мэр Купянска «воскрес» после покушения в России

В сети появилось интервью бывшего мэра города Купянск Харьковской области Геннадия Мацегоры, которого в июне этого года объявили погибшим в результате покушения.



Мацегора в Старом Осколе возглавляет физкультурно-оздоровительный комплекс «Георгиевский». Бывший мэр Купянска рассказал российским СМИ, что восстановился после покушения, прошел курс реабилитации и пришел в норму.



На вопрос почему он не писал в соцсетях, что выжил, Мацегора ответил: «А зачем?».



Геннадий Мацегора был мэром Купянска до оккупации города войсками России. Его избрали городским головой в 2020 году от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».



27 февраля 2022 года Мацегора в своем видеообращении сообщил, что сдал город российской армии. В итоге он перешел на сторону РФ, начал помогать россиянам, в том числе транспортом, жильем, топливом и едой, а также принимать активное участие в создании и деятельности оккупационной администрации Харьковской области. Однако в дальнейшем сбежал в Россию.



На него напали возле его дома в городе Старый Оскол. Неизвестный выстрелил в него и скрылся. Коллаборанта тогда увезли в московскую больницу на операцию. Вскоре появились сообщения о его смерти.