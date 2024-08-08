Екс-мер Куп'янська «воскрес» після замаху в Росії

У мережі з'явилося інтерв'ю колишнього мера міста Куп'янськ Харківської області Геннадія Мацегори, якого у червні цього року оголосили загиблим під час замаху.



Мацегора у Старому Осколі очолює фізкультурно-оздоровчий комплекс «Георгіївський». Колишній мер Куп'янська розповів російським ЗМІ, що відновився після замаху, пройшов курс реабілітації та прийшов у норму.



На запитання, чому він не писав у соцмережах, що вижив, Мацегора відповів: «А навіщо?».



Геннадій Мацегора був мером Куп'янська до окупації міста військами Росії. Його обрали міським головою у 2020 році від партії «Опозиційна платформа — За життя».



27 лютого 2022 року Мацегора у своєму відеозверненні повідомив, що здав місто російської армії. У результаті він перейшов на бік РФ, почав допомагати росіянам, у тому числі транспортом, житлом, паливом та їжею, а також брати активну участь у створенні та діяльності окупаційної адміністрації Харківської області. Однак надалі втік до Росії.



На нього напали біля його будинку у місті Старий Оскол. Невідомий вистрілив у нього і втік. Колаборанта тоді відвезли до московської лікарні на операцію. Незабаром з'явилися повідомлення про його смерть.