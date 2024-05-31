СБУ задержала коллаборантку, которая помогала россиянам оккупировать Авдеевку

СБУ задержала коллаборантку, помогавшую оккупировать Авдеевку

СБУ задержала информаторку, которая помогала российским войскам оккупировать Авдеевку. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.



Предварительно, женщина проживая на территории города, фиксировала локацию опорных пунктов и огневых точек ВСУ.



Также она шпионила за маршрутами движения и количеством военных колонн, направлявшихся на усиление боевых позиций защитников Авдеевки.



«Полученные разведданные фигурантка передавала с помощью Telegram своей сестре–медику оккупационной группировки России, участвовавшей в непрерывных штурмах города. Ее родственница докладывала о полученных сведениях военной разведке страны-агрессора. Россияне применили эту информацию для планирования боевых операций по захвату Авдеевки, с использованием штурмовых групп, тяжелой артиллерии и авиации», — говорится в сообщении.



По данным спецслужбы, впоследствии, когда в городе начались активные бои, подозреваемая выехала в Кривой Рог, где надеялась «отсидеться» под видом переселенки.



Там она «залегла на дно» в съемной квартире, которую снимала за соцвыплаты для переселенцев. В отчете Донецкой областной прокуратуры говорится, что жительница временно оккупированного города обратила особое внимание на перемещение танковых подразделений ВСУ.



Коллаборантка уже находится под стражей и ей грозит до 8 лет тюрьмы. Ранее СБУ задержала 19-летнюю студентку Запорожского университета, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по оборонным предприятиям Запорожской области.