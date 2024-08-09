Россия перебросила в Курскую область военных и технику из Белгородской области и Донетчины

РФ перебросила военных в Курскую область

ВСУ частично заняли Суджанский район Курской области, именно поэтому в регион приехали российские солдаты, которые до этого воевали в Белгородской области РФ, а также на Донетчине. Об этом сообщило российское издание «Агентство. Новости».

На обнародованных видео видно, как военная техника въезжает в Курскую область со стороны Белгородской. На это указывает табличка 603 км трассы М-2 «Крым», попавшая в кадр видео. На втором видео в кадр попала стела «Курск» и пост ДПС.



Кроме того, в военном блоге «Военный осведомитель» указано, что в колонне на тралах перевозились самодельные машины огневой поддержки на базе МТ-ЛБ с установленной пусковой от РСЗО «Град», с зенитной установкой ЗУ-23-2 и со 100-милимметровой пушкой МТ-12.



По словам журналиста «Радио Свобода» Марка Крутова, это не первая колонна техники, переброшенная в Курскую область для подавления наступления ВСУ.



«В ночь на пятницу после украинского удара недалеко от Рыльска сгорела другая колонна, состоящая из грузовиков с военными. Судя по опознавательным знакам на кузовах машин, колонна использовалась в составе «группировки прикрытия границы», — отметил он.



К слову, данная группировка входила в группу войск «Север», которая наступала на Волчанск в Харьковской области в мае 2024 года.



Также в Курскую область была переброшена бригада «Пятнашка», ранее воевавшая на Донетчине.



ВСУ фактически взяли под контроль город Суджа Курской области. Об этом сообщают российские Z-блогеры и военкоры. В их постах только разнятся оценки того, захвачен районный центр полностью или нет.



Опубликовано видео взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ. По данным аналитиков DeepState, в общей сложности там сдались около 50 военнослужащих.



Кроме того, в наступлении Курской области принимает участие одна из самых оснащенных и быстроходных бригад Украины — 80-й десантно-штурмовая бригада. К такому мнению пришли западные журналисты.