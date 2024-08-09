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Росія перекинула до Курської області військових та техніку з Бєлгородської області та Донеччини

09 серпня 2024, 18:15

Росія перекинула до Курської області військових та техніку з Бєлгородської області та Донеччини

РФ перекинула військових у Курську область РФ перекинула військових у Курську область

ЗСУ частково зайняли Суджанський район Курської області, саме тому до регіону приїхали російські солдати, які до цього воювали у Бєлгородській області РФ, а також на Донеччині. Про це повідомило російське видання «Агентство. Новини».

На оприлюднених відео видно, як військова техніка в'їжджає до Курської області з боку Бєлгородської. На це вказує табличка 603 км траси М-2 Крим, яка потрапила в кадр. На другому відео в кадр потрапила стела «Курськ» та пост ДПС.

Крім того, у військовому блозі «Військовий інформатор» зазначено, що в колоні на тралах перевозилися саморобні машини вогневої підтримки на базі МТ-ЛБ із встановленою пусковою від РСЗВ «Град», із зенітною установкою ЗУ-23-2 та зі 100-міліметровою гарматою МТ-12.

За словами журналіста «Радіо Свобода» Марка Крутова, це не перша колона техніки, перекинута до Курської області для придушення настання ЗСУ.

«У ніч на п'ятницю після українського удару неподалік Рильська згоріла інша колона, що складається з вантажівок із військовими. Судячи із розпізнавальних знаків на кузовах машин, колона використовувалася у складі «угруповання прикриття кордону», — зазначив він.

До речі, дане угруповання входило до групи військ «Північ», яке наступало на Вовчанськ у Харківській області у травні 2024 року.

Також до Курської області було перекинуто бригаду «П'ятнашка», яка раніше воювала на Донеччині.

ЗСУ фактично взяли під контроль місто Суджа Курської області. Про це повідомляють російські Z-блогери та воїнкори. У їхніх постах лише різняться оцінки того, захоплений районний центр повністю чи ні.

Опубліковано відео взяття в полон російських військових на КПП Суджа в Курській області РФ. За даними аналітиків DeepState, загалом там здалися близько 50 військовослужбовців.

Крім того, у настанні Курської області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України – 80-а десантно-штурмова бригада. Такої думки дійшли західні журналісти.

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