За сутки в Донецкой области погибли 14 жителей, 42 — ранены

За пятницу, 9 августа, из-за российских обстрелов погибли 14 жителей Донетчины — в Константиновке.



Еще 42 человека в области за сутки получили ранения. Большинство пострадавших — в Констнтиновке. Также один человек ранен в Северске, еще один — в Селидово.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на Донетчине погибли 2144 тысячи человек, еще 5631 — ранен.



9 августа 2024 года в 11:05 российские оккупанты нанесли авиаудар, вероятно, ракетой «Х-38». Попадание произошло по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.



Трое детей, вероятно, погибли вследствие удара российских войск по супермаркету в городе Константиновка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Среди погибших, вероятно, есть трое детей, однако тела сильно повреждены и точно установит только экспертиза. Среди раненых 1 человек находится в тяжелом состоянии — его доставили на лечение в Днепр, остальные получают медицинскую помощь на территории области», — сообщил Филашкин.



Он уточнил, что по состоянию на 19:00 известно о 14 погибших и 43 раненых в результате удара.



Филашкин также сообщил, что в настоящее время спасательно-поисковая операция на месте трагедии приостановлена из-за соображений безопасности.