За добу на Донеччині загинуло 14 мешканців, 42 — поранено

За п'ятницю, 9 серпня, через російські обстріли загинули 14 жителів Донеччини — у Костянтинівці.



Ще 42 особи в області за добу зазнали поранень. Більшість постраждалих — у Костянтинівці. Також одну людину поранено у Сіверську, ще одну — у Селидовому.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинуло 2144 тисячі осіб, ще 5631 поранено.



9 серпня 2024 року об 11:05 російські окупанти завдали авіаудару, ймовірно, ракетою «Х-38». Влучання відбулося по місцевому торговому центру, де знаходилися продовольчі та господарські магазини.



Троє дітей, ймовірно, загинули внаслідок удару російських військ по супермаркету в Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Серед загиблих, ймовірно, є троє дітей, проте тіла сильно пошкоджені та точно встановить лише експертиза. Серед поранених 1 людина перебуває у важкому стані — її доставили на лікування до Дніпра, решта отримують медичну допомогу на території області», — повідомив Філашкін.



Він уточнив, що станом на 19:00 відомо про 14 загиблих і 43 поранених внаслідок удару.



Філашкін також повідомив, що наразі рятувально-пошукова операція на місці трагедії призупинена через міркування безпеки.