«Тревожная тенденция»: В ООН отметили рост числа мирных жертв в результате обстрелов РФ по Украине

В июле 2024 года количество погибших и раненых гражданских лиц в Украине стало самым большим с октября 2022 года. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).



Так, только 8 июля по всей стране погибли десятки человек в результате российских обстрелов. Всего во время атак по Киеву, Днепру, Кривому Рогу (Днепропетровская область) и Киевской области погибли по меньшей мере 43 гражданских лица, в том числе 5 детей, а 147 получили ранения, в том числе 7 детей.



Согласно ММПЧУ, в июле наблюдается «продолжение тревожной тенденции», продолжающейся с марта 2024 года, а именно рост числа потерь (случаев гибели и ранения) среди гражданских лиц.



«Атака 8 июля увеличила количество потерь среди гражданских лиц до такого уровня, какого не было в последние 20 месяцев. Я искренне надеюсь, что количество потерь в июле будет исключением и что эта тенденция увеличения потерь среди гражданских лиц прекратится», — сказала глава ММПЧУ Даниэль Бэлль.



В своем ежемесячном обновленном докладе об ущербе, причиненном гражданским лицам, ММПЧУ подтвердила, что в июле погибли по меньшей мере 219 мирных жителей и еще 1018 были ранены. Количество потерь среди гражданских лиц в июле было самым высоким с октября 2022 года, когда погибли 317 гражданских лиц и 795 получили ранения.



В ООН указали, что вред гражданскому населению в июле происходил по сценарию предыдущих месяцев, когда подавляющее большинство жертв среди гражданского населения было вызвано взрывным оружием с большой зоной поражения, причем больше всего пострадали люди на территории, подконтрольной правительству Украины.