Украинские военные находятся в приграничном селе Пороз Белгородской области РФ — видео с такими кадрами распространяется по сети.



Дата съемки видео неизвестна. Бойцы сняли его возле местного сельского клуба.



Украинская и российская сторона информацию о нахождении ВСУ в селе не комментировали.



Власти Белгородской области утром заявили, что ведется обстрел села Пороз украинскими войсками. Также в области введен режим контртеррористической операции.

В Курской области продолжаются активные боестолкновения. Российские «военкоры», которые имеют возможность находиться непосредственно на месте событий, заявили, что к вечеру 9 августа линия фронта «устаканилась по мере прибытия подкреплений ВС РФ». Бои продолжаются. Власти не контролируют город Суджа.