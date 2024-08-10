Українські військові перебувають у прикордонному селі Пороз Бєлгородської області РФ — відео з такими кадрами поширюється мережею.



Дата фільмування відео невідома. Бійці зняли його біля місцевого сільського клубу.



Українська та російська сторона інформацію про перебування ЗСУ у селі не коментували.



Влада Бєлгородської області вранці заявила, що ведеться обстріл села Пороз українськими військами. Також в області запроваджено режим контртерористичної операції.

В Курській області продовжуються активні бойові зіткнення. Російські «військори», які мають можливість перебувати безпосередньо на місці подій, заявили, що до вечора 9 серпня лінія фронту «устаканилася у міру прибуття підкріплень ЗС РФ». Бої продовжуються. Влада не контролює місто Суджа.