Российский город Суджа больше не контролируют ни местные власти, ни военные

В Курской области продолжаются активные боестолкновения. Российские «военкоры», которые имеют возможность находиться непосредственно на месте событий, заявили, что к вечеру 9 августа линия фронта «устаканилась по мере прибытия подкреплений ВС РФ». Бои продолжаются. Власти не контролируют город Суджа.





Украинское присутствие отмечено на западной окраине Суджи в Заолешенке, в селе Второй Княжин.



Идут бои в районе хутора Кучеров в 22 километрах к юго-востоку от Суджи. Украинские военные продвигаются к хутору Южный.



В Кореневском районе российские войска удерживают под устойчивым контролем Коренево. Там слышны перестрелки.



Военкор Александр Коц отмечает, что на трассе от Льгова продолжают функционировать камеры наружного наблюдения, которые украинские военные используют в своих целях для определения перемещений российских сил.



На текущий момент на всем участке прорыва продолжаются бои. Российские проворные паблики высказывают опасения, что атакующая сторона захочет расширить зону контроля и продвинуться далее на восток. Таким образом, они ожидают удара от усиленных подразделений ВСУ.

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Ранее мы писали, что батальон «Нахтигаль» 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ опубликовал видео совместного с 80-й десантно-штурмовой бригадой взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ.



По данным западных СМИ, в наступлении в Курской области принимает участие одна из самых оснащенных и быстроходных бригад Украины — 80-й десантно-штурмовая бригада.