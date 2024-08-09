В Курской области под Рыльском разбита колонна российской военной техники

Украинские силы разбили российскую военную колонну в селе Октябрьское в Рыльском районе Курской области РФ.



Факт удара по колонне подтверждают российские провоенные Telegram-каналы.





На видео, появившихся в сети — больше десяти уничтоженных или поврежденных грузовиков, внутри некоторых видны тела погибших. По оценке военного аналитика Яна Матвеева, уничтожен целый батальон.



Российские Z-каналы и военные аналитики полагают, что ВСУ нанесли удар ракетами GMLRS из РСЗО HIMARS.



На другом видео, с беспилотника, видно, что машин было еще больше, но часть их них смогла уехать.

Ранее мы писали, что батальон «Нахтигаль» 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ опубликовал видео совместного с 80-й десантно-штурмовой бригадой взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ.



По данным западных СМИ, в наступлении в Курской области принимает участие одна из самых оснащенных и быстроходных бригад Украины — 80-й десантно-штурмовая бригада.