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В Курске работало ПВО: обломки упали на дом

11 августа 2024, 01:47

В Курске работало ПВО: обломки упали на дом

Последствия «прилета» в Курске. Фото: соцсети Последствия «прилета» в Курске. Фото: соцсети

В российском Курске в ночь на воскресенье была объявлена угроза ракетной опасности. В результате работы ПВО обломки ракеты упали на жилой дом, возник пожар.

Как заявил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, это была «сбитая украинская ракета».

Момент «прилета» попал на видео очевидца. Сначала были слышны взрывы от работы ПВО, а затем произошел удар.

Осторожно! На видео звучит ненормативная лексика.

По словам Смирнова, в результате происшествия пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщило МЧС, в девятиэтажном доме выбиты окна, повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены. Также горели несколько автомобилей. 

Отмечается, что 15 человек спасено и 30 эвакуировано.

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