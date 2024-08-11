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У Курську працювало ППО: уламки впали на будинок

11 серпня 2024, 01:47

У Курську працювало ППО: уламки впали на будинок

Наслідки «прильоту» в Курську. Фото: соцмережі Наслідки «прильоту» в Курську. Фото: соцмережі

У російському Курську в ніч на неділю було оголошено загрозу ракетній небезпеці. Внаслідок роботи ППО уламки ракети впали на житловий будинок, виникла пожежа.

Як заявив виконувач обов'язків губернатора Олексій Смирнов, це була «збита українська ракета».

Момент «прильоту» потрапив на відео очевидця. Спочатку було чутно вибухи від роботи ППО, а потім стався удар.

Обережно! На відео лунає ненормативна лексика.

За словами Смирнова, внаслідок події постраждали 13 людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Як повідомило МНС, у дев'ятиповерховому будинку вибито вікна, пошкоджено балкони. Несучі конструкції будинку не пошкоджені. Також горіло кілька автомобілів.

Зазначається, що 15 людей врятовано та 30 евакуйовано.

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