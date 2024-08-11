Армія РФ вранці вдарила по Краматорську: п'ятеро людей постраждали, під ударом опинилися будинки та підприємство

Росіяни обстріляли Краматорськ. Фото: прокуратура

Російська армія вранці, 11 серпня, атакувала Краматорськ Донецької області. Внаслідок атак п'ятеро людей отримали поранення. Попередньо, росіяни обстріляли місто з РСЗВ «Смерч». Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Внаслідок влучення засобів ураження по житловій забудові та території підприємства отримали тілесні ушкодження 5 цивільних. Трьох чоловіків 52, 59, 73 років, а також 42 та 56-річну жінок госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що у потерпілих діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, поранення тулуба та ніг.

Воронка після російської атаки у Краматорську. Фото: Новини Донбасу

Крім того, пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, територію підприємства, торговельні приміщення, автотранспорт.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Уражаючий елемент РСЗВ «Смерч» на вулиці у Краматорську. Фото: Новини Донбасу

Добу тому, 10 серпня, війська РФ також обстріляли Краматорськ вранці. Удар було нанесено по об'єкту критичної інфраструктури в місті. Один працівник загинув, ще кілька дістали поранення.



Раніше ми писали, що вдень 9 серпня війська Росії завдали ракетного удару по Костянтинівці. Удар прийшов по торговому центру, в якому знаходилися супермаркет «Екомаркет» та «Нова пошта», які працювали. За попередніми даними слідства, російська авіація вдарила ракетою Х-38.