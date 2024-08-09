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Россияне ударили по супермаркету в Константиновке: много погибших и раненых

Обновлено
09 августа 2024, 11:49

Россияне ударили по супермаркету в Константиновке: много погибших и раненых

Российские военные нанесли удар по «Экомаркету» в Константиновке Донецкой области. Фото: ОВА Российские военные нанесли удар по «Экомаркету» в Константиновке Донецкой области. Фото: ОВА

Российские военные продолжают наносить удары по городу Константиновка Донецкой области. Около 11:00 было прямое попадание в магазин «Экомаркет», из-за чего возник сильный пожар.

«Новости Донбасса» уточнили у местных жителей: этот супермаркет был действующим. Также в этом здании находилась «Новая почта».

Обновлено. Количество погибших в Константиновке возросло до 10 человек, 35 — ранены, сообщает МВД.

Как отмечает Донецкая ОВА, войска РФ нанесли авиаудар ракетой Х-38 и попали в супермаркет.

По предварительным подсчетам, кроме этого гипермаркета, повреждены 4 частных дома, 9 магазинов, автомойка, «Новая почта», торговые павильоны и 12 автомобилей.

Поисково-спасательная операция на месте российского удара продолжается.

Напомним, вчера, 8 августа, утром и в полдень Константиновка подверглась российскому обстрелу. В результате первого удара погибли два человека.

В этот же день в 23:30 агрессор произвел третий удар по Константиновки. В результате обстрела повреждено складское помещение, линия электросети ДТЭК.

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