Россияне за сутки обстреляли Донетчину: трое людей погибли, еще трое пострадали

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 10 августа, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что трое людей погибли. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 10 августа россияне убили 3 жителей Донетчины: в Краматорске, Гродовке и Стенках», — отметил он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 3 человека получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2147 человек, получили ранения — 5634. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российская армия утром, 11 августа, атаковала Краматорск Донецкой области. В результате атак пять человек получили ранения. Предварительно, россияне обстреляли город из РСЗО «Смерч».