Росіяни за добу обстріляли Донеччину: троє людей загинули, ще троє постраждали

Окупаційні війська РФ минулої доби, 10 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що троє людей загинули. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 10 серпня росіяни вбили 3 мешканців Донеччини: у Краматорську, Гродівці та Стінках», — зазначив він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 3 особи отримали поранення.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2147 осіб, отримали поранення — 5634. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російська армія вранці, 11 серпня, атакувала Краматорськ Донецької області. Внаслідок атак п'ятеро людей отримали поранення. Попередньо росіяни обстріляли місто з РСЗВ «Смерч».