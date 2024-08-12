Появилось видео с взятыми в плен в Курской области чеченцами из «Ахмата»

Украинский государственный проект «Хочу жить» опубликовал видео, на котором присутствуют несколько десятков военнопленных. На вопрос, откуда они, трое мужчин по очереди ответили «Из Грозного». Утверждается, что это взятые в плен в Курской области «кадыровцы».
«Рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы. По их словам, они пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, так как Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются. Ну, обычно да, так как сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы "Ахмата" даже не пытались сопротивляться», — говорится в сообщении «Хочу жить».
Подчеркивается, что «кадыровцы» представляют особую ценность для последующего обмена пленными, поскольку российские переговорщики «забирают их в самую первую очередь». Также утверждается, что именно «Ахмат» ответственен за то, что произошел прорыв ВСУ через границу. «По сути, если бы они защищали границу, а не прятались за спинами срочников на десятой линии под Курском, такой быстрый прорыв был бы невозможен», — говорится в публикации.
З’явилося відео з узятими в полон у Курській області чеченцями з «Ахмата»https://t.co/VBonRqOTOi pic.twitter.com/cQ0DsBV3ft— Новини Донбасу (@novostidnua) August 11, 2024
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил, что у прорыва в Курскую область «есть фамилия, имя и отчество» и выразил надежду, что Владимир Путин «примет правильное решение». Многие Z-блогеры решили, что Алаудинов намекнул на начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.
9 августа чеченский телеграм-канал распространил видео, на котором солдат-срочник извиняется за слова о том, что «Ахмат» прячется за срочниками. Публикация видео с «извинениями» вызвала недовольство среди ряда Z-каналов, которые ранее уже критиковали «Ахмат». Они считают, что военного заставили извиниться.
Апти Алаудинов утверждал, что чеченские бойцы оставались на позициях на границе, а наступающие украинские войска их неким образом обошли, не вступая в бой. Однако эта версия вызывает споры: z-военкор Юрий Котенок рассказывал, что «ахматовцы» как раз дислоцировались в тех районах Курской области, где началось наступление ВСУ. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что бойцы «Ахмата» после первых же ударов украинских военных «рассредоточились» — то есть разбежались.
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