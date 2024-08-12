З'явилося відео із взятими в полон у Курській області чеченцями з «Ахмата»

Взяті в полон «кадировці». Какдр із відео

Український державний проєкт «Хочу жити» опублікував відео, на якому присутні кілька десятків військовополонених. На запитання, звідки вони, троє чоловіків по черзі відповіли «З Грозного». Стверджується, що це взяті в полон у Курській області «кадировці».



«Рейдові групи наловили цих кадировців глибоко в тилу від кордону. За їхніми словами, вони намагалися втекти, щоб уникнути попадання в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці "Ахмата" у полон не здаються. Ну, зазвичай так, оскільки сидять у тилу, але в Курській області ситуація розвивалася динамічно, а ці бійці "Ахмата" навіть не намагалися чинити опір», — йдеться у повідомленні «Хочу жити».



Наголошується, що «кадировці» становлять особливу цінність для подальшого обміну полоненими, оскільки російські переговорники «забирають їх у першу чергу». Також стверджується, що саме «Ахмат» відповідальний за те, що стався прорив ЗСУ через кордон. «По суті, якби вони захищали кордон, а не ховалися за спинами терміновиків на десятій лінії під Курськом, такий швидкий прорив був би неможливим», — йдеться у публікації.

З'явилося відео зі взятими в полон у Курській області чеченцями з «Ахмата» https://t.co/VBonRqOTOi pic.twitter.com/cQ0DsBV3ft — Новини Донбасу (@novostidnua) August 11, 2024

Командир спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов раніше заявив, що прорив у Курську область має «прізвище, ім'я та по батькові» і висловив сподівання, що Володимир Путін «прийме правильне рішення». Багато Z-блогерів вирішили, що Алаудінов натякнув на начальника російського Генштабу Валерія Герасимова.



9 серпня чеченський телеграм-канал розповсюдив відео, на якому солдат-строковик вибачається за слова про те, що «Ахмат» ховається за строковиками. Публікація відео із «вибаченнями» викликала невдоволення серед низки Z-каналів, які раніше вже критикували «Ахмат». Вони вважають, що військового змусили вибачитись.



Апті Алаудінов стверджував, що чеченські бійці залишалися на позиціях на кордоні, а українські війська їх якимось чином обійшли, не вступаючи в бій. Однак ця версія викликає суперечки: Z-воєнкор Юрій Котенок розповідав, що «ахматівці» якраз дислокувалися у тих районах Курської області, де почався наступ ЗСУ. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» писав, що бійці «Ахмата» після перших ударів українських військових «розосередилися» — тобто розбіглися.



