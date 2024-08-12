З'явилося відео із взятими в полон у Курській області чеченцями з «Ахмата»

Український державний проєкт «Хочу жити» опублікував відео, на якому присутні кілька десятків військовополонених. На запитання, звідки вони, троє чоловіків по черзі відповіли «З Грозного». Стверджується, що це взяті в полон у Курській області «кадировці».
«Рейдові групи наловили цих кадировців глибоко в тилу від кордону. За їхніми словами, вони намагалися втекти, щоб уникнути попадання в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці "Ахмата" у полон не здаються. Ну, зазвичай так, оскільки сидять у тилу, але в Курській області ситуація розвивалася динамічно, а ці бійці "Ахмата" навіть не намагалися чинити опір», — йдеться у повідомленні «Хочу жити».
Наголошується, що «кадировці» становлять особливу цінність для подальшого обміну полоненими, оскільки російські переговорники «забирають їх у першу чергу». Також стверджується, що саме «Ахмат» відповідальний за те, що стався прорив ЗСУ через кордон. «По суті, якби вони захищали кордон, а не ховалися за спинами терміновиків на десятій лінії під Курськом, такий швидкий прорив був би неможливим», — йдеться у публікації.
З'явилося відео зі взятими в полон у Курській області чеченцями з «Ахмата» https://t.co/VBonRqOTOi pic.twitter.com/cQ0DsBV3ft— Новини Донбасу (@novostidnua) August 11, 2024
Командир спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов раніше заявив, що прорив у Курську область має «прізвище, ім'я та по батькові» і висловив сподівання, що Володимир Путін «прийме правильне рішення». Багато Z-блогерів вирішили, що Алаудінов натякнув на начальника російського Генштабу Валерія Герасимова.
9 серпня чеченський телеграм-канал розповсюдив відео, на якому солдат-строковик вибачається за слова про те, що «Ахмат» ховається за строковиками. Публікація відео із «вибаченнями» викликала невдоволення серед низки Z-каналів, які раніше вже критикували «Ахмат». Вони вважають, що військового змусили вибачитись.
Апті Алаудінов стверджував, що чеченські бійці залишалися на позиціях на кордоні, а українські війська їх якимось чином обійшли, не вступаючи в бій. Однак ця версія викликає суперечки: Z-воєнкор Юрій Котенок розповідав, що «ахматівці» якраз дислокувалися у тих районах Курської області, де почався наступ ЗСУ. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» писав, що бійці «Ахмата» після перших ударів українських військових «розосередилися» — тобто розбіглися.
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