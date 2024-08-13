Из Краснояружского района Белгородской области РФ выехало более 11 тысяч человек

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении сообщил, что из приграничного Краснояружского района выехало почти всё население – более 11 тысяч человек.

По результатам переписи 2021 года, население Краснояружского района составило около 14 тысяч человек.

Ранее местные власти объявили эвакуацию жителей Краснояружского района, а затем закрыли въезд, объяснив это «активностью ВСУ» на границе.

В ночь на 11 августа туда зашли украинские военные.