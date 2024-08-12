Из Краснояружского района Белгородской области РФ эвакуируют жителей из-за активности ВСУ

Власти Белгородской области России начали эвакуацию жителей Краснояружского района в более безопасные места. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, причиной перемещения стала активность ВСУ на границе района.

«Уверен, что наши военнослужащие сделают всё, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места. Процесс согласования и вывоза людей сейчас идёт на местах. Транспорт мы уже направили», — сообщил Гладков.

В то же время, российские Z-канал «Рыбарь» сообщает, что ранним утром [12 августа] украинские формирования начали атаку на МАПП «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области.

«Судя по всему, ВСУ не отказываются от планов по растягиванию наших оборонительных порядков, созданию максимального количества точек напряжённости и попыток прорыва на восток с целью отрезания Белгорода с севера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ «устроили огневую карусель, применяя несколько единиц тяжёлой техники и с одновременными попытками продвинуться небольшими штурмовыми группами. С половины восьмого утра по позициям украинских военных и выдвигающимся резервам работает авиация ВКС России».

«Краснояружский район последний месяц находится в центре повышенного внимания со стороны ВСУ», — пишет «Рыбарь».

Напомним, ранее Россия перебросила в Курскую область военных и технику из Белгородской области и Донетчины.