З Краснояружського району Бєлгородської області РФ виїхало понад 11 тисяч осіб

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у ранковому зверненні повідомив, що з прикордонного Краснояружського району виїхало майже все населення — понад 11 тисяч осіб.

За результатами перепису 2021 року, населення Краснояружського району становило близько 14 тисяч осіб.

Раніше місцева влада оголосила евакуацію мешканців Краснояружського району, а потім закрила в'їзд, пояснивши це «активністю ЗСУ» на кордоні.

У ніч проти 11 серпня туди зайшли українські військові.