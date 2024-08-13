На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми: загинула 12-річна дівчинка та один дорослий

У Хмельницькій області перекинувся автобус: загинули дівчинка та дорослий. Фото: Нацполіція

На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус з дітьми, попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.



«Остаточна кількість травмованих встановлюється. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 серпня, о 07:45 годині на автодорозі Н-03 поблизу с. Вишнопіль Старокостянтинівської громади. Водій автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих із селища Любар Житомирської області у с. Микуличин Івано-Франківської області», - пояснили правоохоронці.



За попередніми даними, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.



Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, 2 супроводжуючих дорослих та 2 водії.



Раніше на трасі під Донецьком машина протаранила групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів.