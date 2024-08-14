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«Обстановка очень сложная»: в Донецкой ОВА назвали города, которые Россия прежде всего хочет захватить

14 августа 2024, 22:13

«Обстановка очень сложная»: в Донецкой ОВА назвали города, которые Россия прежде всего хочет захватить

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Фото: личная страница Филашкина в Телеграм Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Фото: личная страница Филашкина в Телеграм

В Донецкой области обстановка очень сложная. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, российские войска каждый день пытаются прорвать линию обороны ВСУ на всех направлениях.

«И Часов Ярское направление, и Покровское направление. Однако благодаря слаженным действиям наших защитников сделать им это не удается. У врага приоритет - захватить город Покровск и город Мирноград», – рассказал начальник Донецкой ОВА.

Напомним, что на Донетчине войска РФ приостановили наступление на «дорогу жизни» и сосредоточились на взятии Покровска.

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