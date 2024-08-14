«Обстановка дуже складна»: у Донецькій ОВА назвали міста, які Росія перш за все хоче захопити

В Донецькій області обстановка дуже складна. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, російські війська щодня намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ на всіх напрямках.
«І Часово Ярський напрямок, і Покровський напрямок. Однак завдяки злагодженим діям наших захисників зробити їм це не вдається. У ворога пріоритет – захопити місто Покровськ та місто Мирноград», – розповів начальник Донецької ОВА.
Нагадаємо, що на Донеччині війська РФ призупинили наступ на «дорогу життя» і зосередилися на взятті Покровська.
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