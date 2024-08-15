Режим чрезвычайной ситуации объявлен на всей территории Белгородской области РФ

На всей территории Белгородской области России объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом утром 15 августа заявил губернатор Вячеслав Гладков после совещания в правительстве.

Напомним, 14 августа сообщалось, что к северу от Суджи Курской области РФ украинские войска взяли село Кругленькое и территорию вокруг. ВСУ там наступают в направлении райцентра Коренево.

К югу от Суджи ВСУ вошли в село Камышное, там идут тяжелые уличные бои. На пути к Камышному украинские войска взяли села Борки и Крупец, а также Спальное.

Ранее сообщалось, что в Украине открыли горячую линию для беженцев из Курской области России.