В Украине открыли горячую линию для беженцев из Курской области

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, желающих эвакуироваться в Украину или нуждающихся в гуманитарной помощи. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она отметила, что Украина должна быть готова к возможному принятию беженцев из Курской области, где ситуация может ухудшиться из-за гуманитарного кризиса.

Оставить заявку на помощь можно следующими способами:

Позвонить по телефону или написать в Telegram или WhatsApp на номер: +38 (093) 367-83-68.

Написать по электронной почте: [email protected].

«Украина соблюдает все нормы международного гуманитарного права и обеспечит мирным жителям Курской области необходимую защиту и поддержку», — подчеркнула Верещук.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Курской области России взяли под контроль еще четыре села и расширили плацдарм.