Режим надзвичайної ситуації оголошено по всій території Бєлгородської області РФ

На території Бєлгородської області Росії оголошено режим надзвичайної ситуації федерального характеру. Про це вранці 15 серпня заявив губернатор В'ячеслав Гладков після наради в уряді.



Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що на північ від Суджі Курської області РФ українські війська взяли село Кругленьке та територію навколо. ВСУ там наступають у напрямку райцентру Коренево.



На південь від Суджі ЗСУ увійшли до села Камишне, там йдуть важкі вуличні бої. На шляху до Камишного українські війська взяли села Борки та Крупець, а також Спальне.

Раніше повідомлялося, що в Україні відкрили гарячу лінію для біженців із Курської області Росії.