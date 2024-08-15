«Кадировці» є серед військових, взятих в полон у Курській області — СБУ

У Службі безпеки України підтвердили, що під час боїв у Курській області Росії спецназівці взяли в полон понад сотню військовослужбовців Росії. Серед полонених є офіцери та представники чеченського підрозділу «Ахмат».



«Вчора нами було проведено філігранну операцію, в результаті якої 102 росіянина потрапили в полон. Ми в перспективі вже думаємо про те, як максимально ефективно скористатися цим, щоби повернути наших захисників додому», — зазначив голова СБУ Василь Малюк.



Водночас він наголосив, що зараз із полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини, скоєні на війні в Україні.



А вже після того, як полонені нададуть вичерпні свідчення та з ними будуть проведені всі передбачені законом процедури з боку ГУР та СБУ, українська сторона зможе вести переговори щодо їх обміну з РФ.



Переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів, розширюється. Тепер до неї входитимуть представники Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки та омбудсмена.



Розширена група займатиметься питаннями обміну не лише військовослужбовців, а й цивільних осіб, зокрема тих, кого Росія незаконно утримує ще з 2014 року.