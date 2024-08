Украинские военные начали использовать в Курской области «лучший в мире» танк

Журналист французского новостного агентства AFP снял российский танк Т-90М, на борт которого был нанесен белый треугольник – тактический знак участия техники в операции ВСУ в Курской области. Этот танк Владимир Путин называл «лучшим в мире».



Фото танка сделал 14 августа журналист AFP Роман Пилепей. Оно сделано в Сумской области Украины, рядом с российской границей. О том, что на снимке именно Т-90М, пишет аккаунт OSINTtechnical в соцсети X. Также это подтверждают российские Z-каналы «Военный осведомитель» и «Белорусский силовик».

Captured Russian T-90M MBT, now in Ukrainian service, entering Kursk Oblast as part of the Ukrainian offensive into Russia. https://t.co/jxiAO0jF9b