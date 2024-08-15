Украинские военные начали использовать в Курской области «лучший в мире» танк

«Лучший в мире» танк Т-90М украинские военные используют в Курской области. Фото: Wikipedia

Журналист французского новостного агентства AFP снял российский танк Т-90М, на борт которого был нанесен белый треугольник – тактический знак участия техники в операции ВСУ в Курской области. Этот танк Владимир Путин называл «лучшим в мире».



Фото танка сделал 14 августа журналист AFP Роман Пилепей. Оно сделано в Сумской области Украины, рядом с российской границей. О том, что на снимке именно Т-90М, пишет аккаунт OSINTtechnical в соцсети X. Также это подтверждают российские Z-каналы «Военный осведомитель» и «Белорусский силовик».

Captured Russian T-90M MBT, now in Ukrainian service, entering Kursk Oblast as part of the Ukrainian offensive into Russia. https://t.co/jxiAO0jF9b — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 15, 2024

На танк нанесен белый треугольник — новый тактический знак, который появился на украинской технике, участвующей во вторжении в Курскую область.



Т-90М — модификация российского танка Т-90, принятая на вооружение в 2020 году.



В 2023 году его хвалил Владимир Путин: «Вот сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — все. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше», — говорил он.



За время войны ВСУ захватили не меньше пяти таких танков, свидетельствуют данные проекта Oryx. А всего Россия потеряла как минимум 103 таких танка. Oryx ведет подсчет потерянной сторонами техники по опубликованным фото и видео.



