В окупованому Маріуполі жителі скаржаться на відсутність екстреної меддопомоги

В окупованому Маріуполі медицина залишається на низькому рівні, у місті нестача лікарів та спеціалізованого обладнання. Крім того, мешканці не можуть потрапити до медичних фахівців, навіть у тяжкому стані. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Мешканці в місцевому чаті розповідають свої історії, наприклад, один цивільний чотири дні страждав на високий тиск, задишку і біль у грудях. Рідні викликали «швидку», після приїзду медики зробили укол, проте його вистачило на дві години. Довелося викликати лікаря знову з проханням госпіталізувати до лікарні, але їм відповіли, що «немає лікарів».



«Що робити, куди скаржитися? Можливо, хтось підкаже. До терапевта треба вичікувати чергу і це до всіх зараз так, але що робити людям, які потребують екстреної допомоги?» — питають маріупольці.



Раніше ми писали, що 4 серпня у Маріуполі спалахнула пожежа у розташуванні нової військової бази російських окупантів у районі Хладокомбінату.