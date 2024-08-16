Стало известно, сколько людей выехали из Покровской громады и осколько остаются

В течение месяца 1305 гражданских Покровской громады были эвакуированы в другие регионы Украины. Из них 207 человек выехали с помощью эвакуационного поезда в Ровенскую область. Об этом передает Слідство. Інфо.



Местные власти призывают местное население эвакуироваться в связи с постоянными обстрелами российских оккупантов. Всего из Донецкой области за последние две недели эвакуировались около 1700 человек.



«Люди понемногу выезжают, но еще не массово, хотя призываем к эвакуации с первых дней вторжения. Сейчас продолжается информационно-разъяснительная работа с населением: проводим рейды среди семей, которые на учете в службе по делам детей по обязательной эвакуации детей, встречи со старшими домов и квартальными, а также подомовой обход по селам (прежде всего дети и пожилые люди)», — отметили в пресс-службе Покровской ГВА.



В самой громаде остаются около 60 тысяч жителей, из которых 4 тысячи — дети.



Кроме того, в громаде работают все коммунальные службы, управление соцзащиты, финансовые учреждения, больницы и критическая инфраструктура. Также никуда не уезжают руководители Покровской ГВА и структурных подразделений.



Ранее мы писали, что координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения из-за ситуации с безопасностью принял решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов Донецкой области.



Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк призвал жителей Покровской громады эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.