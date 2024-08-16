Стало відомо, скільки людей виїхали з Покровської громади і скільки залишаються

Протягом місяця 1305 цивільних Покровської громади були евакуйовані в інші регіони України. З них 207 людей виїхали за допомогою евакуаційного поїзда на Рівненщину. Про це повідомляє Слідство. Інфо.



Місцева влада закликає місцеве населення евакуюватися через постійні обстріли російських окупантів. Загалом з Донеччини за останні два тижні евакуювалися близько 1700 осіб.



«Люди потроху виїжджають, але ще не масово, хоча закликаємо до евакуації з перших днів вторгнення. Зараз триває інформаційно-розʼяснювальна робота з населенням: проводимо рейди серед родин, які на обліку в службі у справах дітей щодо обов’язкової евакуації дітей, зустрічі зі старшими будинків та квартальними, а також побудинковий обхід по селах (насамперед діти та люди похилого віку)», — зазначили в пресслужбі Покровської МВА.



У самій громаді лишаються близько 60 тисяч жителів, з яких 4 тисячі — діти.



Крім того, у громаді працюють усі комунальні служби, управління соцзахисту, фінансові установи, лікарні та критична інфраструктура. Також нікуди не їдуть керівники Покровської МВА та структурних підрозділів.



Раніше ми писали, що координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану через ситуацію з безпекою ухвалив рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донецької області.



Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк закликав жителів Покровської громади евакуюватись у безпечніші регіони України.