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В многоэтажке на левом берегу Киева горит квартира

16 августа 2024, 15:56

В многоэтажке на левом берегу Киева горит квартира

В многоэтажке на левом берегу столицы горит квартира. Фото: кадр из видео В многоэтажке на левом берегу столицы горит квартира. Фото: кадр из видео

В Киеве на улице Бальзака горит квартира, на место вызвали спасателей. Об этом сообщил столичный телеграм-канал «Реальний Київ».

«На Бальзака сильно пылает квартира, уточняются детали», — отмечается в подписи к видео.

Жительница соседнего дома, которая засняла момент пожара на свой мобильный призналась, что впервые в жизни ей пришлось вызвать спасателей. 

Напомним, что в Петровском районе оккупированного Донецка полностью сгорел ТЦ «Галактика», на месте сообщают об обстреле.

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