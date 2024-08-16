В многоэтажке на левом берегу Киева горит квартира

В многоэтажке на левом берегу столицы горит квартира. Фото: кадр из видео

В Киеве на улице Бальзака горит квартира, на место вызвали спасателей. Об этом сообщил столичный телеграм-канал «Реальний Київ».



«На Бальзака сильно пылает квартира, уточняются детали», — отмечается в подписи к видео.



Жительница соседнего дома, которая засняла момент пожара на свой мобильный призналась, что впервые в жизни ей пришлось вызвать спасателей.



Напомним, что в Петровском районе оккупированного Донецка полностью сгорел ТЦ «Галактика», на месте сообщают об обстреле.