У багатоповерхівці на лівому березі Києва горить квартира

У багатоповерхівці на лівому березі столиці палає квартира. Фото: кадр із відео

У Києві на вулиці Бальзака горить квартира, на місце викликали рятувальників. Про це повідомив столичний телеграм-канал «Реальний Київ».



«На Бальзака сильно палає квартира, уточнюються деталі», - зазначається у підписі до відео.



Мешканка сусіднього будинку, яка зняла момент пожежі на свій мобільний, зізналася, що вперше в житті їй довелося викликати рятувальників.



Нагадаємо, що у Петрівському районі окупованого Донецька повністю згорів ТЦ «Галактика», на місці повідомляють про обстріл.