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У багатоповерхівці на лівому березі Києва горить квартира

16 серпня 2024, 15:56

У багатоповерхівці на лівому березі Києва горить квартира

У багатоповерхівці на лівому березі столиці палає квартира. Фото: кадр із відео У багатоповерхівці на лівому березі столиці палає квартира. Фото: кадр із відео

У Києві на вулиці Бальзака горить квартира, на місце викликали рятувальників. Про це повідомив столичний телеграм-канал «Реальний Київ».

«На Бальзака сильно палає квартира, уточнюються деталі», - зазначається у підписі до відео.

Мешканка сусіднього будинку, яка зняла момент пожежі на свій мобільний, зізналася, що вперше в житті їй довелося викликати рятувальників.

Нагадаємо, що у Петрівському районі окупованого Донецька повністю згорів ТЦ «Галактика», на місці повідомляють про обстріл.

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