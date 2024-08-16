У багатоповерхівці на лівому березі Києва горить квартира

У Києві на вулиці Бальзака горить квартира, на місце викликали рятувальників. Про це повідомив столичний телеграм-канал «Реальний Київ».
«На Бальзака сильно палає квартира, уточнюються деталі», - зазначається у підписі до відео.
Мешканка сусіднього будинку, яка зняла момент пожежі на свій мобільний, зізналася, що вперше в житті їй довелося викликати рятувальників.
Нагадаємо, що у Петрівському районі окупованого Донецька повністю згорів ТЦ «Галактика», на місці повідомляють про обстріл.
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