В Петровском районе оккупированного Донецка полностью сгорел ТЦ «Галактика»: сообщают об обстреле

В оккупированном Донецке полностью сгорел торговый центр «Галактика» в прифронтовом Петровском районе города. Местные телеграм-каналы сообщают, что пожар начался в результате обстрела днем 16 августа.
По информации «Новостей Донбасса», этот ТЦ работал. Местные жители говорили нам, что это был единственный «нормальный магазин» в районе.
Отметим, что российские военные неоднократно вели огонь по позициям ВСУ из жилого микрорайона, в котором находится ТЦ «Галактика». «Новости Донбасса» писали об этом здесь.
Оперативные службы подконтрольной РФ группировки «ДНР» заявили, что по меньшей мере два человека погибли сегодня из-за обстрела «Галактики».
Обновлено. По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток, сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин.
По словам местных жителей, удар был нанесен из артиллерии.
❗️В Донецьку горить торговий центр «Галактика» у Петровському районі.— Новини Донбасу (@novostidnua) August 16, 2024
Повідомляють, що пожежа внаслідок обстрілу.
Зазначимо, що військові РФ неодноразово стріляли по позиціях ЗСУ з мікрорайону, в якому розташована «Галактика». Ми писали про це тут:https://t.co/LakCGCnajC pic.twitter.com/GU5pllDvZB
Ще кадри палаючого ТЦ «Галактика» в Петровському районі окупованого Донецькаhttps://t.co/GjTZum0QzL pic.twitter.com/6R9r8CgU2s— Новини Донбасу (@novostidnua) August 16, 2024
До оккупации города в 2014 году в этом помещении находился торговый центр «Амстор». Потом ТЦ захватили и переименовали в «Галактику».
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