В Петровском районе оккупированного Донецка полностью сгорел ТЦ «Галактика»: сообщают об обстреле

В оккупированном Донецке полностью сгорел торговый центр «Галактика» в Петровском районе. Фото: соцсети

В оккупированном Донецке полностью сгорел торговый центр «Галактика» в прифронтовом Петровском районе города. Местные телеграм-каналы сообщают, что пожар начался в результате обстрела днем 16 августа.



По информации «Новостей Донбасса», этот ТЦ работал. Местные жители говорили нам, что это был единственный «нормальный магазин» в районе.



Отметим, что российские военные неоднократно вели огонь по позициям ВСУ из жилого микрорайона, в котором находится ТЦ «Галактика». «Новости Донбасса» писали об этом здесь.



Оперативные службы подконтрольной РФ группировки «ДНР» заявили, что по меньшей мере два человека погибли сегодня из-за обстрела «Галактики».



Обновлено. По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток, сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин.

По словам местных жителей, удар был нанесен из артиллерии.

❗️В Донецьку горить торговий центр «Галактика» у Петровському районі.



Повідомляють, що пожежа внаслідок обстрілу.



Зазначимо, що військові РФ неодноразово стріляли по позиціях ЗСУ з мікрорайону, в якому розташована «Галактика». Ми писали про це тут:https://t.co/LakCGCnajC pic.twitter.com/GU5pllDvZB — Новини Донбасу (@novostidnua) August 16, 2024

Ще кадри палаючого ТЦ «Галактика» в Петровському районі окупованого Донецькаhttps://t.co/GjTZum0QzL pic.twitter.com/6R9r8CgU2s — Новини Донбасу (@novostidnua) August 16, 2024

До оккупации города в 2014 году в этом помещении находился торговый центр «Амстор». Потом ТЦ захватили и переименовали в «Галактику».