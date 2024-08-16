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За два года из Донецкой области эвакуировали почти 200 тысяч человек

16 августа 2024, 17:50

За два года из Донецкой области эвакуировали почти 200 тысяч человек

В рамках обязательно эвакуации из прифронтовых районов Донецкой области вывезено более 197 тысяч человек с августа 2022 года. Об этом сообщило министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Среди эвакуированных — более 24 тысяч детей и около 7,4 тысячи людей с инвалидностью.

Ежедневно людей вывозят поездами из Покровска в Днепр, Львов, а также в Ровенскую область.

Особое внимание уделяется принудительной эвакуации детей вместе с их родителями или законными представителями.

Обязательно семей с детьми сейчас эвакуируют из 18 населенных пунктов.

В субботу, 17 августа, из Покровска Донецкой области отправится дополнительный эвакуационный поезд в Ровенскую область с последующим расселением.

Ранее мы писали, что начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк призвал жителей громады эвакуироваться

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