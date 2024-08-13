Эвакуированных жителей Курской области отправят на оккупированные территории Украины. Где их разместят

13 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов провел телефонный разговор с главой оккупационной администрации Запорожской области Евгением Балицким. Об этом стало известно из сообщения самого Смирнова.

По его словам, одной из ключевых тем разговора стала помощь в размещении переселенцев из приграничных районов Курской области.

«Евгений Балицкий предложил использовать для этого санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки. В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для доставки людей в пункты временного размещения в Запорожской области. Также в Курскую область прибыли запорожские волонтеры, которые будут оказывать помощь жителям тут, на месте», – сказал Смирнов.

Глава Курской области заявил, что на местах будут работать юристы и специалисты оккупационной администрации Запорожской области, которые «помогут эвакуированным жителям в оформлении необходимых документов и предоставят правовую поддержку в рамках режима контртеррористической операции».

Напомним, что россияне забирают гуманитарную помощь у украинцев в оккупации и отдают жителям Курской области.