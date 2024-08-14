Люди живут в подвалах, эвакуация проходит медленно: Филашкин рассказал о ситуации в Торецке

Начальник ДОВА о ситуации в регионе и эвакуации. Фото: Вадим Филашкин

В Торецке по состоянию на 14 августа остаются около 3 тысяч человек, эвакуация проходит в медленном темпе. Обстановка в Донецкой области очень сложная, оккупанты пытаются прорвать нашу линию обороны. Только за сутки оккупанты обстреляли около 3000 раз регион из всех имеющихся видов вооружения — с помощью управляемых авиабомб, баллистических ракет и ствольной артиллерии. Об этом заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«В Торецке находятся около трех тысяч человек, они живут в подвальных помещениях. К сожалению, выезжают медленно, вывозим 10-15 человек каждый день. Это очень медленная эвакуация. Наши подразделения полиции, «Белые ангелы», сотрудники ГСЧС каждый день работают с органами власти, чтобы вывезти людей, завезти тем людям, которые остались в подвальных помещениях, гуманитарную помощь, питьевую воду, медикаменты, потому что обстановка в городе сложная», — отметил он.



Несмотря на попытки проникновения российских ДРГ, наши военные полностью контролируют город.



Ранее мы писали, что украинские силы недавно отбили позиции к югу от города Торецк Донецкой области.