Из Покровска на запад Украины отправится эвакуационный поезд

В Покровске объявлена эвакуация жителей. Фото: Покровская городская военная администрация

В субботу, 17 августа, из Покровска Донецкой области отправится дополнительный эвакуационный поезд в Ровенскую область с последующим расселением. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Из-за обострения ситуации с безопасностью на Покровском направлении и для ускорения эвакуации местных жителей принято решение о поиске дополнительных возможностей выезда железнодорожным транспортом», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что для предварительной регистрации звоните в КЦ по телефону 0-800-300-101.



Ранее мы писали, что начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк призвал жителей громады эвакуироваться.