За два роки з Донецької області евакуювали майже 200 тисяч людей

У рамках обов'язкової евакуації з прифронтових районів Донецької області вивезено понад 197 тисяч осіб із серпня 2022 року. Про це повідомило міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



Серед евакуйованих — понад 24 тисячі дітей та близько 7,4 тисячі людей з інвалідністю.



Щодня людей вивозять потягами з Покровська до Дніпра, Львова, а також до Рівненської області.



Особлива увага приділяється примусовій евакуації дітей разом із їхніми батьками чи законними представниками.



Обов'язково сімей із дітьми зараз евакуювали із 18 населених пунктів.

У суботу, 17 серпня, з Покровська Донецької області вирушить додатковий евакуаційний поїзд до Рівненської області з наступним розселенням.



Раніше ми писали, що начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк закликав мешканців громади евакуюватись.