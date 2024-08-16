Из оккупации и РФ вернулись еще 8 украинских детей

Еще восьмеро детей вернулись на подконтрольную правительству территорию. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины.



Дети находились на временно оккупированных территориях Украины и в РФ. Их смогли вывезти в рамках плана Bring Kids Back UA, который ранее был запущен Офисом президента Украины.



Серед детей, которых удалось вернуть, — 16-летняя девушка из Ивано-Франковской области. В 2021 году она переехала к отцу в РФ, но после его трагической гибели в ДТП осталась одна.



Несмотря на попытки властей РФ убедить девушку остаться, она стремилась вернуться домой. К счастью, ее удалось привезти к матери.



Также две украинские семьи вернулись с временно оккупированного левобережья Херсонщины. Они воспитывают трех мальчиков. Самому младшему из них 10 лет, а самому старшему — 17.



Сейчас дети с родителями в безопасности.