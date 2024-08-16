З окупації та РФ повернулися ще 8 українських дітей

Ще вісім дітей повернулися на підконтрольну уряду територію. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій України.



Діти перебували на тимчасово окупованих територіях України та РФ. Їх змогли вивезти в рамках плану Bring Kids Back UA, раніше впровадженого Офісом президента України.



Серед дітей, яких вдалося повернути, — 16-річна дівчина з Івано-Франківської області. У 2021 році вона переїхала до батька до РФ, але після його трагічної загибелі в ДТП залишилася одна. Попри спроби влади РФ переконати дівчину залишитися, вона прагнула повернутися додому. На щастя її вдалося привезти до матері.



Також дві українські родини повернулися із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Вони виховують трьох хлопчиків. Наймолодшому з них 10 років, а найстаршому — 17 років.



Нині діти з батьками у безпеці.