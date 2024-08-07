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На подконтрольную Украине территорию вернули 24-летнюю девушку с инвалидностью из оккупации

07 августа 2024, 10:58

На подконтрольную Украине территорию вернули 24-летнюю девушку с инвалидностью из оккупации

Из оккупации вернули 24-летнюю девушку с инвалидностью. Фото: скриншот (Минреинтеграции) Из оккупации вернули 24-летнюю девушку с инвалидностью. Фото: скриншот (Минреинтеграции)

На территорию Украины вернули 24-летнюю девушку с инвалидностью, она жила на временно оккупированной территории Донетчины. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Отметим, что девушка жила на оккупированной территории Донецкой области вместе с бабушкой, а ее мама находилась на подконтрольной Украине территории. Когда бабушка умерла, оккупанты решили отправить девушку в российский интернат для лиц с инвалидностью.

«В Минреинтеграции обратилась одна из общественных организаций с просьбой помочь эвакуировать девушку с инвалидностью», — говорится в сообщении.

Подготовка маршрута и дорога длились почти 28 дней. Сейчас Светлана вместе с матерью в безопасности.

Ранее мы писали, что уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на подконтрольную территорию Украину удалось вернуть трех гражданских. Они проживали на захваченных территориях.

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