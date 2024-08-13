Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Из оккупированных территорий вернули еще шесть детей

13 августа 2024, 12:49

Из оккупированных территорий вернули еще шесть детей

Из оккупации вернули детей. Фото6 Дмитрий Лубинец Из оккупации вернули детей. Фото6 Дмитрий Лубинец

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще шесть детей, которые проживали в оккупации — на Херсонщине и в Запорожской области. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Семьи с детьми из Запорожской и Херсонской областей сейчас в безопасности, которой очень не хватало», — отметил он.

Омбудсен заявил, что, по словам родителей, их детей заставляли посещать российскую школу и отмечать российские праздники, давили, чтобы граждане Украины получили документы российского образца.

Кроме того, в их дома врывались вооруженные россияне, которые осуществляли безосновательные обыски.

Ранее мы писали, что на территорию Украины вернули 24-летнюю девушку с инвалидностью, она жила на временно оккупированной территории Донетчины. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Лубинец
События
вернули детей депортация детей

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:25
В Донецке умерла девочка-велосипедистка, пострадавшая при наезде грузовика на спортсменов
14:58
Один человек погиб и 28 пострадали в результате атаки на автобус в оккупированном Лисичанске
22:30
В оккупации российские военные жестоко пытали и убили своих же — Следком РФ скрывает скандальное дело
21:20
Под Донецком микроавтобус протаранил группу школьников-велосипедистов
17:44
В микрорайоне Донецка мужчина получил ранения при атаке БПЛА
23:14
Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
23:05
Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие
21:33
На Запорожской АЭС произошел пожар
12:22
В оккупированной Горловке раздались взрывы: над городом виднеется столб черного дыма
11:51
Оккупанты продвинулись на Донбассе и Харьковщине — аналитики
23:28
Главное за день: Лукашенко усиливает границу. Украинские военные в приграничье Белгородской области
21:45
Въехать в Украину из оккупации можно через гумкоридор на Волыни
16:26
В оккупированной Макеевке — коммунальный скандал — ищут, на что потратили выделенные деньги
00:23
Главное за день: ВСУ в Судже. Ракетный удар по Константиновке
22:58
Раненые донецкие военные в кандалах, российский фальстарт в Нью-Йорке — дайджест новостей из оккупации ►
17:17
«ЛНР» заявила об обстреле больницы в оккупированной Кременной
14:29
В результате обстрела Донецка пострадал мужчина
00:09
Главное за день: ВСУ продвигаются вглубь РФ. КПП «Колотиловка-Покровка» закрыт
22:43
«ДНР» более 4 лет не может отремонтировать аварийный мост в центре Донецка
17:20
В Луганске мужчину отправили в колонию на 8 лет якобы за поддержку «Азова»
все новости
15:25
В Донецке умерла девочка-велосипедистка, пострадавшая при наезде грузовика на спортсменов
14:58
Один человек погиб и 28 пострадали в результате атаки на автобус в оккупированном Лисичанске
14:31
В сети показали, как военные Kraken обороняли микрорайон Канал в городе Часов Яр
13:57
В Константиновке горело здание кондитерской фабрики «Конти»
13:49
В Донецкой области задержали вымогателей 500 тысяч долларов у владельца медцентра
13:31
В Донецкой области без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов
13:17
В двух городах Донетчины будет сокращена подача воды
12:59
В Сумской области ввели ограничения на передвижение граждан — Генштаб ВСУ
12:49
Из оккупированных территорий вернули еще шесть детей
12:12
«ДТЭК» инвестировал 2 млрд грн в ремонт и восстановление поврежденных ТЭС с начала года
11:57
Трамп надеется «поладить с Путиным» в случае победы на выборах
11:55
Жители Мирнограда эвакуируются на Полтавщину и Днепропетровщину  
11:38
ФСБ подозревает сотрудницу ЮВО в шпионаже для Минобороны Украины
10:59
Оккупанты за сутки 6 раз обстреляли Донецкую область: Филашкин рассказал детали
10:57
В немецком приюте для беженцев убили украинца — СМИ
10:54
В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: погибла 12-летняя девочка и один взрослый
09:52
Армия РФ убила 4 жителей Донетчины, еще 4 человека получили ранения
09:51
Из Краснояружского района Белгородской области РФ выехало более 11 тысяч человек
09:15
В результате авиаудара РФ повреждена линия электросети и здание больницы в Сумах — ОВА
08:38
ПВО Украины сбила 30 из 38 российских «Шахедов»
все новости
ВИДЕО
Разрушенный Часов Яр. Фото: кадр с видео В сети показали, как военные Kraken обороняли микрорайон Канал в городе Часов Яр
13 августа, 14:31
В Константиновке горело здание кондитерской фабрики «Конти» В Константиновке горело здание кондитерской фабрики «Конти»
13 августа, 13:57
Путин провел совещание 12 августа. Фото: кадр с видео В РФ рассказали, что не контролируют 28 населенных пунктов в Курской области: реакция Путина
12 августа, 16:59
Военный грузовик в Волгограде насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, а затем врезался в УАЗ. Фото: Baza В России военный грузовик сбил мужчину на пешеходным переходе на глазах у его детей
12 августа, 16:57
Полицейский экипаж помог пострадавшим в Гродовке. Фото: кадр из видео Авиаудар по Гродовке: «Белые ангелы» оказали пострадавшим помощь и доставили в больницу
12 августа, 16:29
Флаг Украины на оккупированной Кинбурнской косе. Фото: кадр из видео Бойцы ГУР установили флаг Украины на оккупированной Кинбурнской косе: появилось видео
12 августа, 14:30

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор