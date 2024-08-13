Из оккупированных территорий вернули еще шесть детей

Из оккупации вернули детей. Фото6 Дмитрий Лубинец

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще шесть детей, которые проживали в оккупации — на Херсонщине и в Запорожской области. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.



«Семьи с детьми из Запорожской и Херсонской областей сейчас в безопасности, которой очень не хватало», — отметил он.

Омбудсен заявил, что, по словам родителей, их детей заставляли посещать российскую школу и отмечать российские праздники, давили, чтобы граждане Украины получили документы российского образца.



Кроме того, в их дома врывались вооруженные россияне, которые осуществляли безосновательные обыски.



Ранее мы писали, что на территорию Украины вернули 24-летнюю девушку с инвалидностью, она жила на временно оккупированной территории Донетчины.