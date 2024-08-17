Ночью Россия запустила против Украины 1 ракету и 14 дронов

Ночью российские войска атаковали Украину крылатой ракетой «Искандер» и 14-ю ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона ликвидировала все 14 БпЛА, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 17 августа 2024 года российские войска нанесли удар крылатой ракетой «Искандер-К» по городу Сумы (пуски из Воронежской области РФ) и 14-ю ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск — РФ», — рассказал Олещук.



Он отметил, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил дронов были сбиты в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.