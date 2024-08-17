Вночі Росія запустила проти України 1 ракету та 14 дронів

Вночі російські війська атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер» та 14-ма ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона ліквідувала всі 14 БПЛА, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч на 17 серпня 2024 року російські війська завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми (пуски з Воронезької області РФ) і 14-ма ударними БПЛА типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — РФ», — розповів Олещук.



Він зазначив, що внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил дронів було збито у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.