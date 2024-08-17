Зеленский назвал ситуацию под Покровском и Торецком контролируемой

Украинские военные отбили десятки российских штурмов на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.



«Сегодняшний доклад главкома Сырского. Первое — Торецкое и Покровское направления. За сутки десятки российских штурмов наших позиций. Но наши воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения штурмов. Ситуация контролируемая», — написал Зеленский в Telegram.



Также глава государства отметил, что в Курской области РФ к утру субботы украинские военные взяли в плен еще группу российских военных.



«На сегодняшнее утро есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, которые удерживаются Россией. Также генерал Сырский доложил об укреплении позиций наших сил на Курщине и расширении стабилизированной территории», — отметил Зеленский.



Еще одно важное направление работы — дипломатическое, добавил президент.



«Работаем над новыми пакетами поддержки для нашего государства от партнеров. Определяем приоритетные пункты. Главное — ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам», — сообщил президент.



Ранее сообщалось, что Силы Обороны Украины зашли в село Борки Курской области РФ. В то же время, по данным аналитиков DeepState, российские войска продвинулись в Гродовке, Николаевке на Покровском направлении и Северном на Торецком направлении в Донецкой области.